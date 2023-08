Le « nouveau » FC Bassecourt part à l’abordage

Un nouveau visage mais des ambitions intactes pour le FC Bassecourt. Le club vadais de 1re Ligue de football reprend le championnat ce week-end. Il reçoit Köniz dimanche à 16h. Le FCB a connu un été mouvementé en coulisses. Lulzim Hushi n’ayant pas été reconduit dans ses fonctions, c’est Gaëtan Pierre qui a été nommé entraineur de la formation jurassienne. Le Jurassien vivra sa première expérience à ce niveau de jeu. Le vestiaire du FCB a connu beaucoup de va-et-vient. Dix joueurs l’ont quitté alors qu'onze l’ont rejoint. Mais Bassecourt est parvenu à conserver certains cadres comme Axel Gester, Samir Nouicer ou encore Mohamed Camara.





Du jeu et des objectifs

« Si j’ai accepté ce défi, c’est que je me sens capable de le relever », souligne d’emblée Gaëtan Pierre. S’il n’a jamais entrainé dans le football élite des adultes, le citoyen de Lajoux a dirigé pendant plusieurs saisons de jeunes joueurs talentueux, notamment du côté de Neuchâtel. Sa philosophie de jeu, elle, reste inchangée : « Je veux qu’on propose un jeu offensif et qu’on sorte proprement depuis derrière », lâche le nouvel homme fort du FCB. Ce dernier est toutefois conscient de l’équilibre qui sera à trouver pour ne pas trop s’exposer défensivement. Pour sa première, Gaëtan Pierre se veut ambitieux : « On vise la première moitié du tableau », clame-t-il, confiant et très satisfait du mercato opéré par ses dirigeants : « Les profils que je voulais, on est allé les chercher », souligne-t-il, tout en ajoutant que l’ambiance est très bonne dans le vestiaire vadais. /mle