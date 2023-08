Première victoire pour les SR Delémont en Promotion League

Un match intense

Cette première rencontre du championnat a été marquée par un rythme intense. Habitués de la 1re Ligue, les Jurassiens ont été un peu surpris en début de rencontre par leurs jeunes adversaires, avoue le défenseur Romain Baume. C’est ainsi qu’ils ont encaissé le 1-0 à la 21e minute de jeu. « On a plus l’habitude de faire le jeu, alors que là on subissait en première mi-temps », souffle le défenseur jurassien. Toutefois, les hommes d’Anthony Sirufo ont montré un visage séduisant pour revenir dans cette partie. Après le thé, sur un tout autre rythme, ils ont su revenir dans la partie grâce à une superbe frappe croisée de Clément Payan. Alors que les Vadais auraient pu prendre les devants à plusieurs reprises, notamment sur un poteau de Steve Coelho à l’heure de jeu. Toutefois, il a fallu attendre la 89e minute de jeu pour voir Martin François marquer le but de la victoire d’une frappe à 16m, libérant ainsi les près de 900 personnes présentes à la Blancherie. Et même si la route est encore longue, les SRD ont clairement montré samedi qu’ils avaient leur place en 3e division nationale. « Là on a lancé la machine », affirme le piston Nolan Erard. /lge