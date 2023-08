Première défaite pour les SRD dans leur nouvelle catégorie de jeu

Les SR Delémont ne ramènent pas de points d’un long déplacement. Les footballeurs de la capitale jurassienne se sont inclinés pour leur premier déplacement en Promotion League de football. Ils ont été défaits par Paradiso 1-0 samedi dans la banlieue de Lugano. Les deux néo-promus de la 3e division suisse se sont neutralisé pendant la première mi-temps et sont rentrés aux vestiaires sur un score nul et vierge. Les Tessinois ont joué à 10 contre 11 dès la 42e minute et l’expulsion d’un des leurs pour un second carton jaune. Ils ont toutefois réussi à ouvrir la marque à la 63e minute de jeu. L’équipe locale a ensuite réussi à maintenir cet avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Après deux rencontres dans ce championnat de Promotion League, les « jaune et noir » sont 11e du classement mais possèdent le même nombre de points que le 6e. Vendredi prochain, les hommes d’Anthony Sirufo se déplacent sur la pelouse d’Ajoie-Monterri dans le cadre du 1er tour de la Coupe de Suisse. /fwo