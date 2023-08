Le FC Bassecourt tombe à l’extérieur

Après deux victoires consécutives, le FC Bassecourt a chuté ce samedi après-midi en 1re Ligue de football. Les Vadais ont été battus 2-1 sur la pelouse du FC Schötz. Les Lucernois ont ouvert le score en fin de première période puis ont inscrit leur second but peu avant l’heure de jeu. Bassecourt a réagi trop tardivement avec la réduction de l’écart d’Oumar Barry dans le temps additionnel. Les « jaune et noir » présentent un bilan équilibré avec deux défaites et deux victoires après quatre journées de championnat et pointent à la 8e place du classement provisoire. /jpi