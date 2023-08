Les SR Delémont renversants

Un coaching gagnant

Brouillons offensivement en 1re mi-temps, les SRD ont trouvé la bonne carburation après le thé. Ils ont été bien aidés par un triple changement effectué à la pause et un pénalty transformé par Sofiane Achour à la 50e. Dès lors bien plus sereins, les « jaune et noir » ont pu développer leur jeu et cueillir comme un fruit mur l’égalisation de Clément Payan à la 71e. C’est ensuite Daoud Touré qui a joué les héros en effectuant un slalom aussi beau qu’improbable dans la défense adverse pour donner l’avantage à ses couleurs à la 80e. De quoi gonfler le moral delémontain avant la semaine anglaise qui attend les SRD avec les réceptions de Bulle mercredi et Cham samedi (deux matches à vivre en direct sur RFJ dès 19h15). /msc