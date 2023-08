Maïk Hirschi, le 2e bras droit d’Anthony Sirufo

De la discrétion durant les matches

À l’entendre, les échanges sont incessants au sein du staff delémontain. « On est là aussi pour un peu titiller et amener de la contradiction pour faire réfléchir Tony », souffle Maïk Hirschi. Mais quand viennent les matches, les adjoints restent davantage en retrait. « On doit rester un peu plus discret, concède le père de famille. C’est peut-être le moment le plus difficile en ayant été entraîneur principal. Quand on est passionné, on a envie de transmettre ses émotions aux joueurs ». Cette position permet tout de même au staff d’apporter son regard au coach. Et même de lui donner des pistes pour changer le cours d’une partie. Sur le terrain comme sur le banc, l’esprit d’équipe demeure donc primordial en football pour performer. /msc