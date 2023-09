St-Gall ne craint pas les SR Delémont

Le FC St-Gall ne laisse rien au hasard au moment de se déplacer dans le Jura. L’actuel 3e du championnat de Super League sera opposé aux SR Delémont dimanche à 14h30 à la Blancherie en 16e de finale de la Coupe de Suisse. Plus de 3'000 spectateurs sont attendus pour cette grande fête du football. Une fête que les Jurassiens de Promotion League espèrent poursuivre après le match avec la qualification en poche. Mais leur adversaire st-gallois ne l’entend pas de cette oreille et compte bien faire respecter la hiérarchie et les deux divisions d’écart qui séparent les deux formations. « Pour nous, c’est un match hyper important. On veut aller loin en Coupe », déclare l’entraîneur Peter Zeidler. A tel point qu’il a fait en personne le déplacement de Delémont le 30 août pour observer les SRD face à Bulle. Son adjoint en a fait de même à Carouge le week-end passé, alors qu’un scout st-gallois était à la Blancherie le 2 septembre lors du match contre Cham. Le coach des Brodeurs a pu voir que l’équipe vadaise possède « des individualités qui ont largement le niveau du foot professionnel en Suisse, Challenge League et Super League. L’équipe m’a aussi fait très bonne impression, tout le monde sait ce qu’il doit faire ». Pour autant, Peter Zeidler affiche sa confiance au moment de traverser la Suisse pour ces 16es de finale : « On ne craint pas cette équipe ». /msc