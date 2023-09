Le FC Bassecourt a mal digéré le thé

Le FC Bassecourt rentre bredouille de son déplacement dans le canton de Berne. Il a perdu 2-1 sur le terrain de Münsingen ce samedi après-midi dans le championnat de 1re Ligue de football. Les Jurassiens ont concédé 2 buts en seconde période, à la 49e et à la 68e. La réussite tardive à la 79e de Mylord Kasai, sorti du banc 4’ auparavant, n’a rien changé. L’addition aurait même pu être plus corsée si les Bernois n’avaient pas loupé un pénalty en fin de partie. Les Vadais glissent provisoirement à la 8e place du classement à 9 points du leader et à 7 unités de la zone de relégation /nmy