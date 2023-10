Les SR Delémont jouent à se faire peur sans conséquence

Les SR Delémont retrouvent les joies de la victoire. La formation jurassienne a battu Lugano M21 5-2, dimanche après-midi sur la pelouse de La Blancherie. Les SRD ont passé un après-midi plutôt tranquille, même s’ils ont vu leur adversaire revenir sur leurs talons en début de deuxième mi-temps. Cela est resté sans conséquence. Au classement de Promotion League, Delémont grimpe provisoirement au 5e rang, à deux points du podium.





Un froid réalisme

Les hommes d’Anthony Sirufo ont fait preuve d’énormément de réalisme pendant la première partie de ce duel. Ils ont aussi profité d’un certain laxisme défensif des jeunes Tessinois pour prendre les devants et même s’envoler. Altin Shala a été le grand artisan du début de match fructueux des SRD, lui qui a signé une passe décisive sur l’ouverture du score de Steve Coelho (8e), avant de réaliser un doublé (18e et 22e).





Gestion insuffisante

Longtemps, les Luganais ont apparu trop légers et en manque d’inspiration pour des Delémontains qui ont certes baissé en intensité, mais qui ont bien quadrillé le terrain. Toutefois, à force de ralentir, les SRD ont fini par se faire peur. Les visiteurs ont retrouvé de l’espoir en marquant à deux reprises, la première fois sur pénalty, la deuxième fois sur coup franc, le tout dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Ces deux réussites ont eu le don de réveiller les « jaune et noir » qui ont repris deux longueurs d’avance sur pénalty grâce à Martin François, alors que Dennis Wyder, Sofiane Achour ou encore Roman Huber avaient manqué le break un peu plus tôt… En toute fin de rencontre, Sofiane Achour est parvenu à corser l’addition face à une défense une nouvelle fois passive.

Cette victoire permet aux SR Delémont de s’installer dans la première moitié du tableau avant de disputer le derby samedi prochain sur la pelouse du FC Bienne. /mle