Les SR Delémont empochent un point à l’extérieur

Les SR Delémont ramènent un point de leur déplacement en Promotion League de football. Les Jurassiens ont partagé l’enjeu avec Breitenrain 1-1 cet après-midi en terre bernoise. Les SRD n’ont plus goûté aux joies de la victoire depuis 3 matches. Les hommes d’Anthony Sirufo avaient pourtant débuté la rencontre de la meilleure des manières en ouvrant le score à la 35e minute de jeu par l’intermédiaire de Martin François. Les Bernois sont revenus à la marque à la 56e. Au classement, les « jaune et noir » conservent la 11e place et comptent toujours 6 longueurs d’avance sur la barre. Les SR Delémont tenteront de retrouver la victoire dimanche prochain à domicile contre la réserve du FC Lucerne. /fwo