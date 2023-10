Rendez-vous sport : « Week of the referee »

Un peu de respect pour les arbitres de football en Suisse. Pour la première fois, l’Association suisse de football a participé à l’action « Week of the referee », comprenez-là « semaine de l’arbitre ». Cette action s’est tenue du 14 octobre à ce dimanche. L’objectif était de faire en sorte que les arbitres soient davantage appréciés et respectés. L’action a été mise en place il y a une dizaine d’années dans différentes pratiques sportives, mais c’est la première fois dans le football et elle a été à l'honneur dans toutes les ligues. Le Jurassien Maxime Odiet siffle en Challenge League et salue cette démarche qui a peut-être motivé certains à devenir arbitre, selon lui. L’Ajoulot de 30 ans indique que c’est « l’expérience » qui permet de gérer les émotions qui entourent un match de football. Il souligne aussi que les joueurs professionnels sont davantage disciplinés que sur les talus. /mle