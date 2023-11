Les SR Delémont en quête d’un nouvel exploit en Coupe de Suisse

Sur le plan sportif, le président veut croire en les chances de son équipe. « Les garçons qu’on a sont capables de tout, donc je pense qu’on peut encore faire un exploit. Il faudra que l’équipe soit au top de sa forme et que Lucerne soit peut-être un tout petit peu moins bien et avec un peu de chance on peut passer encore un tour. À ce niveau-là, il faut qu’ils se fassent plaisir et tout est possible. Lucerne est une équipe un peu du style de St-Gall, peut-être encore un peu plus physique. Ils sont prévenus et ils ne vont pas nous faire de cadeaux », explique Patrick Fleury, qui se réjouit de la lumière et de l'écho positif que cette Coupe de Suisse apporte aux SR Delémont. /emu