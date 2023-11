Les SR Delémont ne trouvent pas la clé

Les SR Delémont ne trouvent pas la recette pour se remettre en selle. Samedi après-midi, ils ont perdu 3-0 sur le terrain de Rapperswil dans le championnat de Promotion League de football. C’est la troisième rencontre consécutive sans victoire pour les hommes d’Anthony Sirufo.

L’entame de match a ressemblé à un monologue st-gallois. Les locaux ont mis beaucoup de pression dès les premiers instants. Si leur premier but a été annulé pour un hors-jeu après moins de trois minutes de jeu, ils ont trouvé la faille au quart d’heure après une longue balle qui a quelque peu désarçonné le bloc défensif delémontain. Cette réussite a eu le don de réveiller les SRD, mais Rapperswil s’est montré solide et n’a laissé que peu d’espaces aux joueurs de la capitale jurassienne. Les St-Gallois sont parvenus à enfoncer le clou peu après le retour des vestiaires après une mauvaise passe de Noah Sylvestre. Il a fallu attendre ce double avantage en faveur des Alémaniques pour voir des Delémontains un peu plus incisifs. Sofiane Achour, dans un angle fermé, puis Martin François, d’une lourde frappe prise aux 20 mètres, ont sollicité le dernier rempart alémanique. C’en était trop peu pour prendre le meilleur sur une équipe du haut du tableau bien organisée et très agressive qui a encore scellé le score en rupture dans les arrêts de jeu.

Les SR Delémont stagnent au classement. Ils demeurent 10es à six points du podium et avec une avance confortable sur la barre. Les « jaune et noir » disputeront encore un match de championnat avant la trêve hivernale. Ils se rendent en Suisse orientale samedi prochain pour défier la réserve du FC St-Gall... et tenter de retrouver le goût de la victoire. /mle