Des SRD ambitieux mais encore « en apprentissage »

Selon lui, les deux exploits en Coupe de Suisse face à Lucerne et St-Gall, bien qu’étant « les principales sources de satisfaction de ce premier tour », sont possiblement en cause. En effet, ces victoires ont toutes deux été suivies de trois contre-performances (deux défaites et un nul) en championnat. Il en déduit que ce calendrier chargé par la coupe a engendré une fatigue chez ses joueurs qui, « pour la plupart », ne sont pas professionnels.

Quelques changements possibles durant l'hiver



Concernant la suite du championnat, Patrick Fleury n’exclut pas que la visibilité offerte à ses joueurs par l’épopée en coupe provoque un exode hivernal. Il confie qu’il « pourrait y avoir quelques changements » d’ici à février. Des changements visant notamment à « préparer la prochaine saison », puisque le président ne cache pas qu'il souhaite titiller la deuxième division en jouant le haut de tableau dès le prochain exercice.

Cette pause bien méritée va permettre aux joueurs d'Anthony Sirufo de recharger les batteries avant la prochaine échéance, le 17 février face à Paradiso à la Blancherie. /the