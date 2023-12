SRD – Servette le 28 février

Les SR Delémont connaissent la date et l’heure de leur possible prochain exploit. Ils vont recevoir Servette en quart de finale de la Coupe de Suisse de football le mercredi 28 février à 20h15 à la Blancherie. L’Association suisse de football a communiqué les dates et horaires des matches ce jeudi après-midi. Le duel entre l’équipe jurassienne de Promotion League et la formation genevoise de Super League lancera ces quarts de finale. Deux autres affiches démarreront un quart d’heure plus tard alors que le dernier match se tiendra le lendemain. /msc