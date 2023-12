Cinq départs aux SR Delémont

Les SR Delémont perdent plusieurs seconds couteaux avant la reprise. Cinq joueurs quittent le club jurassien de Promotion League de football, a confirmé ce mercredi à RFJ l’entraîneur Anthony Sirufo. Les attaquants Clément Payan, auteur de deux buts en début de saison puis bouté hors du groupe des titulaires depuis fin septembre, et Jan Muzangu, qui n'a plus été convoqué depuis fin septembre, s’en vont. Au milieu de terrain, Ambre Nsumbu, qui n’a plus été convoqué depuis mi-octobre, et Mouez Aboud, qui n'a plus joué depuis début novembre, quittent les SRD. Ces départs s’ajoutent à celui déjà annoncé du défenseur Nolan Erard qui retourne au FC Bassecourt en 1re Ligue. Du côté des arrivées, « rien n’est encore finalisé », nous a affirmé Anthony Sirufo.





La tuile pour Florent Jubin

La saison du défenseur du club de la capitale Florent Jubin est terminée. Le Jurassien s’est blessé au ligament croisé du genou lors du dernier match de l’année fin novembre contre la réserve de St-Gall, remplacé à la 80e minute de jeu. La reprise pour les SRD est fixée au 17 février face à Paradiso à La Blancherie. /mmi