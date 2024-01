Deux joueurs quittent le FC Bassecourt

Le FC Bassecourt enregistre deux nouveaux départs hivernaux. Après le transfert du milieu Florent Hushi aux SR Delémont annoncé la semaine dernière, le club de 1re Ligue de football a indiqué lundi soir deux autres mouvements. Le défenseur Fadel Niang et le milieu Naftaly Fernando quittent la formation des Grands-Prés. Après une saison et demie dans le Jura, Fadel Niang met le cap sur la 2e ligue interrégionale et rejoint Old Boys. La destination de Naftaly Fernando n’est pas encore connue. /msc