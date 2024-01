Du « costaud » pour la préparation des SRD

La préparation d’un 3e exploit en Coupe de Suisse commence dès ce mardi pour les SR Delémont. Les footballeurs de la capitale jurassienne se réunissent pour leur 1er entraînement de la nouvelle année. Ils vont suer durant six semaines avant de retrouver le championnat de Promotion League. Ce sera le dimanche 18 février avec la réception de Paradiso, 2e du classement, à La Blancherie. L’entraîneur Anthony Sirufo a concocté un menu « assez costaud » à sa troupe pour qu’elle soit « prête physiquement » et qu’elle puisse « rivaliser rapidement » avec ses adversaires. « De gros objectifs vont arriver assez vite », rappelle le mentor français. Les SRD joueront leur quart de finale de Coupe de Suisse le mercredi 28 février à domicile face à Servette, pensionnaire de Super League.





Pas de changement d’adversaire

L’ancien défenseur réserve quatre séances hebdomadaires à ses joueurs. Quatre matches amicaux et une opposition interne ont été fixés. Les SRD affronteront trois formations de 1re Ligue et une de Promotion League. « On avait bouclé ce plan avant de se qualifier en Coupe », souffle Anthony Sirufo qui a eu des sollicitations de clubs de Challenge League pour disputer des duels de préparation. L’entraîneur n’y voit pas de problème particulier. « Ce qui m’intéresse, c’est mon équipe avant tout », lance-t-il, tout en soulignant que les adversaires hivernaux des SR Delémont sont de « bonnes équipes ».





Encore une à deux arrivées

Du côté du contingent, le club jurassien a déjà annoncé l’arrivée de quatre nouveaux visages dans son vestiaire ainsi que le départ de sept éléments. « Une 5e recrue va tomber rapidement dans le registre offensif », avoue Anthony Sirufo, sans dévoiler de nom. L’entraîneur estime avoir trouvé le profil recherché – « un beau bébé » évoluant comme avant-centre. Pour lui, les SRD ont désormais « une équipe parfaitement équilibrée ». Pour autant, il n’exclut pas une 6e arrivée. Ce serait alors un joueur confirmé, qui peut apporter un plus immédiatement, ou un jeune avec un fort potentiel. C’est ainsi que plusieurs joueurs seront à l’essai ces prochaines semaines dans les rangs vadais. /msc