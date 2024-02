Les SR Delémont s’imposent avec un nouveau défenseur central

Les SR Delémont imposent leur loi à une 3e équipe de 1re Ligue en match amical. Les footballeurs de la capitale ont dominé Lausanne M21 3-1 samedi aux Prés-Roses et restent invaincus dans leur campagne de préparation en vue de la reprise de Promotion League. Le score était déjà scellé à la mi-temps. Les « jaune et noir » menaient de trois longueurs à la 30e grâce à un doublé de Sofiane Achour et une réussite de Martin François. « Nous avons fait une bonne première mi-temps, avant de commettre une petite erreur sur le but adverse. En deuxième mi-temps, nous avons fait neuf changements et été davantage dans la gestion. Nous avons trois matches, trois victoires. On marque beaucoup, mais on reçoit encore un but aujourd’hui, c’est le petit point négatif, mais c’est satisfaisant, on voit qu’on est en train de se développer », nous a confié Anthony Sirufo. L’entraîneur des SRD nous a également confirmé l’engagement de Maël Zogba, qui a joué ce samedi, pour la suite du championnat. Ce défenseur central français de 24 ans arrive en provenance d’Épinal en National. Les Jurassiens s’attaqueront à une formation de leur échelon pour leur dernier galop d’essai avec un déplacement à Breitenrain samedi prochain. /emu