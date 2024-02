Le FC Bassecourt continue son sans-faute en amical

Le FC Bassecourt s’offre une troisième victoire de rang pour sa préparation. Les footballeurs de 1re Ligue ont gagné 5-0 contre le FC Tavannes/Tramelan samedi en match amical à Delémont. Ils ont réussi à se défaire de cette équipe de bas de classement de 2e ligue interrégionale en marquant à 3 reprises avant la pause par Siyar Batgi, Moustapha Trousseau et Nohan Cuenat. Les Jurassiens ont ensuite conforté leur avance en seconde période grâce à des réussites de David Neto Dias et Oumar Barry. « Nous avons bien maîtrisé le match et nous avons pu faire tourner l’effectif contre une équipe qui, il faut le dire, jouait son premier match de l’année », nous a confié le directeur sportif Fabrice Ribeaud. Le FCB jouera un dernier match de préparation mardi soir contre le FC Ajoie-Monterri. /cra