Le FC Bassecourt défait pour sa rentrée

Reprise manquée pour le FC Bassecourt. La formation vadaise a perdu 3-1 contre Dietikon samedi devant son public à l’occasion de son retour sur les pelouses de 1re Ligue de football. Le FCB avait pourtant bien débuté la rencontre en inscrivant l’ouverture du score à la 12e minute de jeu par l’intermédiaire de Yassine Bouazzi. Mais l’équipe visiteuse et un homme en particulier ne l’ont pas entendu de la même oreille. L’attaquant zurichois, Mychell Da Silva Chagas a inscrit l’égalisation 12’ plus tard. Le buteur a rendu la 2e mi-temps des hommes de Gaëtan Pierre plus compliquée en faisant trembler les filets jurassiens 2 fois supplémentaires (57e et 82e). Le FC Bassecourt n’a pas pu revenir au score et a même fini la rencontre à 10 contre 11 après l’expulsion de Nohan Cuenat dans les dernières minutes du temps réglementaire. Le FCB fait une mauvaise opération au classement après cette défaite face à un adversaire direct. Il recule à la 14e place et se retrouve à 1 point de la zone rouge avec toutefois 2 matches de retard. /fwo