Match de gala, terrain gras

Il faudra certainement chausser les fers ce mercredi soir à la Blancherie. La pelouse du stade où évoluent les SR Delémont a connu de meilleurs jours. Le quart de finale de Coupe de Suisse entre les SRD et le Servette FC aura lieu sur un terrain gras. Le manque de travaux d’entretien « lourds » par une entreprise spécialisée est la raison principale de l’état de la pelouse, selon le conseiller communal en charge des travaux publics. « Ce terrain n’a pas eu de régénération du gazon, d’aération et le drainage n’est plus en état », explique Emmanuel Koller. L’âge important de l’installation, inaugurée en 1986, est aussi mise en cause.

Les jardiniers de la voirie de Delémont, en charge de l’entretien du stade, font pourtant leur maximum pour que les conditions de jeu soient acceptables, selon Emmanuel Koller : « La voirie fait les travaux standards au jour le jour. C’est-à-dire la tonte et l’aération du terrain ».