La Coupe s’envole pour les SR Delémont

Le petit poucet dit adieu à la Coupe de Suisse. Les SR Delémont n’ont pas réalisé de 3e exploit consécutif dans la compétition mercredi soir. Ils ont été sortis en quart de finale par Servette 2-0 sur la pelouse de la Blancherie. Malgré le soutien de 5’482 spectateurs, les footballeurs jurassiens de Promotion League ont dû s’avouer vaincus face à l’actuel 2e de Super League. Mais ils n’ont pas à rougir de leur prestation. Vainqueurs de St-Gall en 16e de finale et de Lucerne en 8e, les SRD ont joué les yeux dans les yeux avec leur adversaire. Ils ont su tenir un score vierge jusqu’à la mi-temps. « Delémont fait le match qu’il espérait faire. Il maintient le 0-0, il fait douter l’adversaire », a analysé le consultant RFJ Cyrille Maillard à l’heure du thé. Les visiteurs n’ont pas tardé à hausser le tempo et à trouver la faille au retour des vestiaires. Stevanovic a délivré ses couleurs à la 52e. Pas abattus pour autant, les SRD ont pris, dès lors, davantage de risques, en vain. Et c’est en contre que Nishimura a pu doubler la mise à la 74e. Développement suit. /msc