Les SR Delémont prêts à sortir une troisième Super League

Les SR Delémont veulent écrire l’histoire pour ce qui s’annonce être l’affiche du siècle pour le football jurassien. Les footballeurs de Promotion League reçoivent la Super League de Servette à 20h15 dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Suisse, stade de la compétition qu’ils n’ont plus connu depuis 25 ans et un quart perdu contre Lausanne en 1999. Un seul objectif : accéder au dernier carré de cette compétition, un échelon que les SRD ont atteint à deux reprises dans leur histoire en 1982 et 1995. Et même si deux divisions séparent les deux formations, les SRD croient dur comme fer en leur chance. « La force de caractère, on l’a. On est capable de le faire. On est prêts physiquement et mentalement pour jouer ce match », assure le milieu de terrain Noah Sylvestre.