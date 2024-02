Un quart de finale qui se joue aussi dans les tribunes

Être membre d’un fan-club, c’est beaucoup d’investissement, selon le président. Toutefois, il relativise à l’approche d’évènements comme ce quart de finale. « C’est un peu l’aboutissement d’un long chemin qui a débuté en 2017. On était en 1re Ligue classique avec un club qui galérait un peu. Et puis finalement, on a eu des résultats avec la promotion et ce parcours en coupe, c’est la cerise sur le gâteau », affirme Loïc Schindelholz qui n’hésite pas à dire qu’en Promotion League, le 28 Squad est ce qui se fait de mieux en matière de supporters. Il ne cache pas que des rendez-vous comme celui de ce mercredi permet au kop d’attirer toujours plus de monde.

Pour lui, ce qui est important, c’est aussi la reconnaissance des joueurs. « On est là pour les pousser et quand ils marquent et viennent vers nous, c’est une joie encore plus grande », explique-t-il. Loïc Schindelholz qui se voit déjà faire le déplacement avec plusieurs milliers de Jurassiens en direction du Wankdorf pour soulever cette Coupe de Suisse, mais avant cela, il faudra créer un troisième exploit. /lge