Le FC Bassecourt passe sous la barre

Le FC Bassecourt s’est pris les pieds dans le tapis face à un adversaire direct. Les « jaune et noir » ont été battus 1-0 à Langenthal dans le championnat de 1re Ligue. Ils ont encaissé le seul but de la partie à la 76e. La réaction des visiteurs a été trop timide et ce sont leurs hôtes qui se sont créés les plus grosses occasions en fin de rencontre. Le score aurait encore pu être plus sévère, les Bernois ayant touché les montants à quatre reprises dans cette partie. L’équipe de Gaëtan Pierre concède sa 2e défaite en autant de matches depuis la reprise. Elle se fait dépasser par son adversaire et culbute sous la barre, avec un point et un match de moins que le premier non-relégable. /emu