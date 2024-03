Les SR Delémont remportent un match important

Les SR Delémont enchaînent depuis leur élimination en Coupe de Suisse. Après leur victoire contre Bavois la semaine dernière, les footballeurs jurassiens de Promotion League ont battu Cham 2-1 samedi après-midi à l’extérieur. Maël Zogba a parfaitement lancé le match des « jaune et noir » en ouvrant le score dès la 9e minute, mais le club zougois est parvenu à égaliser peu avant l’heure de jeu. Les hommes d’Anthony Sirufo sont finalement repassés devant quelques minutes plus tard grâce à une réussite de Dennis Wyder à la 66e. Ils ont ensuite conservé leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce succès, les Vadais dépassent leur adversaire du jour au classement et sont de retour dans le top 7 synonyme de qualification pour la prochaine édition de la Coupe de Suisse. Prochain rendez-vous dimanche prochain pour les SRD avec la réception du leader Etoile Carouge. /cra