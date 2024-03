Le retour d’Aurélien Chappuis à Delémont

Un Jurassien veut jouer les trouble-fête à La Blancherie. Aurélien Chappuis fait son retour dans la capitale avec son équipe d’Etoile Carouge. Ils se déplacent sur la pelouse des SR Delémont ce dimanche à 14h30 dans le championnat de Promotion League de football. Le milieu de terrain âgé de 30 ans porte le brassard de capitaine. Il a été formé à Bassecourt et a ensuite évolué pendant de longues saisons sous les couleurs des SRD. Aurélien Chappuis a joué en Challenge League avec les « Sports » alors qu’il avait une vingtaine d’années. Il a ensuite été transféré au FC Bâle, où il s’entrainait parfois avec la 1re équipe. Il a passé plusieurs saisons dans différents clubs, dont Yverdon et le Stade Nyonnais. Le milieu de terrain travaille dans la région lémanique, raison pour laquelle il est établi là-bas. Ça va bientôt faire « six ans » qu’il évolue en terre genevoise. Ce retour dans la capitale jurassienne aura toutefois une saveur particulière pour Aurélien Chappuis : « C’est toujours spécial de retourner à la Blancherie. Ça va faire quatorze ans que j’ai commencé dans le monde semi-professionnel à Delémont. C’est un terrain sur lequel j’ai encore des habitudes et des souvenirs ».