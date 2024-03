Les SR Delémont s’offrent le leader

Le réalisme payant des SR Delémont. Les footballeurs jurassiens de Promotion League sont venus à bout du leader Etoile Carouge ce dimanche après-midi à la Blancherie. Les SRD se sont imposés 3-2 sur le fil. Après une entame de matche à l’avantage des Genevois et une triple parade impressionnante du portier Steven Oberle, les « jaune et noir » ont trouvé la faille à la 28e grâce à une frappe bien placée du pied gauche d’Altin Shala. Les hommes d’Anthony Sirufo ont toutefois été pris à froid au retour des vestiaires par l’égalisation d’Etoile Carouge à la 48e. Les visiteurs ont même pris l’avantage à la 67e. Sans se créer beaucoup d’occasions, les SRD ont su faire preuve de réalisme pour renverser la vapeur. « Le travail de finition paye mais dans l’utilisation du ballon on a encore une très grande marge de progression », analyse Sofiane Achour.