Le FC Bassecourt se donne un peu d'air

Le choc psychologique a eu lieu aux Grands-Prés. Deux jours après l’annonce du départ de son entraîneur Gaëtan Pierre, le FC Bassecourt a retrouvé le chemin de la victoire, lui qui n’avait plus gagné depuis depuis huit rencontres en 1re Ligue de football. Il a dominé une bien pâle équipe d’Emmenbrücke 3-0. Sous la houlette de Bruno Constantino, épaulé par Fabrice Ribeaud et Stéphane Zuber, le FCB s’est montré solidaire, conquérant et volontaire devant son public. Ce succès permet aux Vadais de prendre trois points d’avance sur leur adversaire du soir, premier relégable.





Bassecourt plus tranchant

Sur un terrain difficile qui n’a pas été propice à un grand spectacle technique, les deux équipes ont avant tout montré beaucoup de discipline en début de rencontre. Bassecourt a agi par impulsions, avec la technique de Siyar Batgi souvent à la base de ses actions. La première d’entre elles a vu Kenzo Brêchet adresser un tir puissant dévié avec peine par le portier alémanique. La deuxième a vu Yassine Bouazzi – excellent mercredi soir – trouver les filets, mais son but a été annulé pour un hors-jeu. Il aura fallu attendre la troisième occasion pour que le FCB lève les bras au ciel. Sur un centre parfait de Nolan Erard, l’attaquant Yassine Bouazzi ajustait le portier du FCE de la tête (24e). Un quart d’heure plus tard, en rupture, David Neto Dias a doublé la mise avec sang-froid.





De la maîtrise face à peu d’initiatives

Emmenbrücke a bien tenté de réagir, mais était trop limité pour y parvenir. Il n’a que très rarement mis le dernier rempart du FCB à contribution, sauf sur un coup franc en 1re période et sur un autre en fin de rencontre. L’attaquant Mamadou Sylla (ex-joueur d’Ajoie-Monterri) a semblé très esseulé à la pointe de l’attaque de l’équipe de Suisse centrale. Après le thé, Bassecourt a continué à évoluer avec assiduité et n’a pas lâché son os, même si la rencontre est devenue encore plus physique. Si David Neto Dias a manqué son face-à-face, Yassine Bouazzi a inscrit le 3e dans la foulée, à l’heure de jeu, sur une action d’école emmenée par Moustapha Trousseau. Le Tricolore aurait même pu signer un triplé, mais son troisième but personnel a été annulé pour un hors-jeu. Bassecourt se contentera de cette victoire 3-0 qui « fait beaucoup de bien au moral » après le départ de l'entraîneur Gaëtan Pierre, selon son capitaine Axel Gester.