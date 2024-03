Le FC Bassecourt ne confirme pas

La logique a été respectée samedi après-midi aux Grands-Prés. Le FC Bassecourt s’est incliné 2-1 contre Rotkreuz, l’actuel dauphin de Schötz au classement de 1re Ligue de football. Les Vadais, qui restaient sur une belle victoire mercredi contre Emmenbrücke, ont entamé la rencontre tambour battant et Théo Guil a ouvert la marque après moins de dix minutes de jeu. Toutefois, les visiteurs ont rétabli la parité au milieu de la première période. Le FCB a ensuite très mal digéré le thé, puisqu’il a encaissé le 2-1 après moins de 30 secondes de jeu dans la deuxième mi-temps, et de façon évitable. Le capitaine Axel Gester et ses coéquipiers n’ont pas abdiqué et ont affiché une grande détermination, une grande envie d'aller vers l'avant. Malheureusement, le dernier geste a fait défaut dans certaines situations et il a parfois manqué un brin de réussite. Bassecourt ne parvient donc pas à enchaîner mais conserve provisoirement trois points d’avance sur la barre. /mle