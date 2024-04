Lulzim Hushi reprend du service à Bassecourt

Une vieille connaissance va reprendre place sur le banc du FC Bassecourt. Le club de football jurassien annonce jeudi avoir enrôlé son ancien entraîneur Lulzim Hushi jusqu’à la fin de la saison de 1re Ligue. Il remplace Gaëtan Pierre qui avait démissionné le 18 mars dernier et sera soutenu par Bruno Constantino comme adjoint et Stéphane Zuber qui entraîne les gardiens. Lulzim Hushi a déjà dirigé l’équipe fanion durant quatre saisons. Son contrat n’avait pas été reconduit au terme de l’exercice 2022-2023. Dans un communiqué, le club des Grands-Prés indique que ce choix est dicté par la situation sportive délicate de la 1re équipe qui pointe à la 13e place avec seulement trois points d’avance sur la barre : « Ses compétences, sa rigueur et sa connaissance de l’équipe, ainsi que des adversaires du groupe 2 de 1re Ligue, ne sont plus à démontrer et ne seront pas de trop pour atteindre l’objectif qui reste le maintien ». /comm-emu