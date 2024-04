Les SR Delémont surpris après un long voyage

Les SR Delémont sèchement reçus par une équipe du bas de classement de Promotion League. Les footballeurs jurassiens se sont inclinés 3-0 samedi après-midi sur la pelouse de la réserve du FC Lugano, avant-dernière au coup d'envoi. Les hommes d’Anthony Sirufo ont rapidement été menés 2-0 après 16 minutes de jeu. Ils ne sont ensuite pas parvenus à trouver la faille dans la défense tessinoise et ont même concédé un 3e but sur penalty à 5 minutes du terme. Les « jaune et noir » subissent ainsi leur 2e défaite depuis la reprise du championnat. Malgré ce revers, les SRD conservent leur 5e place au classement à 4 points du podium. Ils tenteront de se relancer mercredi lors du derby contre le FC Bienne qui compte 2 longueurs d’avance. /cra