Evan Stadelmann de retour à la Blancherie

Le podium dans le viseur

Le Prévôtois se dit « assez surpris de la 1re saison des SRD en Promotion League. Ils ont fait un gros 1er tour. On s’attendait tous à ce qu’ils relâchent ce 2e tour mais ils continuent à faire de bons résultats ». C’est donc avec respect mais aussi ambition que le FC Bienne affrontera son voisin jurassien ce mercredi soir. Les deux formations sont à la lutte pour le podium. Les SRD, 5es, accusent deux points et un rang de retard sur les Seelandais, alors que la 3e place est à quatre longueurs des « jaune et noir ». « Ce sera un match décisif. On veut finir sur le podium », souffle encore le défenseur. Le derby est lancé. /msc-lge