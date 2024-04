Les SR Delémont prolongent le bail d’Anthony Sirufo

Les SR Delémont réitèrent leur confiance à Anthony Sirufo. Le club jurassien de Promotion League de football a annoncé mardi soir la prolongation du contrat de son entraîneur pour deux saisons supplémentaires. « Depuis son arrivée à la tête de l'équipe première, Anthony Sirufo a démontré un engagement sans faille envers le club, ainsi qu'une capacité remarquable à développer le talent des joueurs et à obtenir des résultats sur le terrain. En prolongeant son contrat, les SRD affirment leur confiance dans sa capacité à poursuivre la progression de l'équipe et à atteindre de nouveaux sommets dans les saisons à venir », expliquent les dirigeants « jaune et noir » dans un communiqué. Le Français a pris les rênes de l’équipe fanion fin juin 2022. /emu