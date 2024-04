Les SR Delémont sur le podium provisoire

Un bloc défensif bernois infranchissable

En première mi-temps, les SRD ont eu de la peine à trouver des solutions pour percer le bloc adverse. Malgré une grosse possession et passablement de créativité, les Delémontains se sont souvent fracassés contre la défense adverse très basse et compacte. Difficile de trouver des solutions, ce qui les a poussés à se découvrir. Breitenrain aurait d’ailleurs pu en profiter pour ouvrir la marque à plusieurs reprises. Il a donc fallu revoir le plan de match à la pause. « On a vu qu'en jouant vite, on arriverait à déplacer ce bloc. Il y avait surtout pas mal d’espace entre le piston et le central et c’est ce qui m’a permis de marquer », analyse Sofiane Achour qui a soulagé ses coéquipiers en tout début de seconde période en inscrivant le 1-0. Malgré l’égalisation adverse après l’heure de jeu, les SRD ont continué de pousser. Matteo Cesca s’est ensuite transformé en héro pour les siens en marquant de la tête dans les arrêts de jeu. « C’est la meilleure sensation de gagner au terme d’un match comme ça », assure Sofiane Achour qui a sans nul doute été l’un des hommes du match. /lge