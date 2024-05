Les SRD changent de jardin pour la fin de saison

Les SR Delémont jouent à la maison… mais pas tout à fait. Comme la pelouse de la Blancherie est en réfection, les SRD, actuels 3es du championnat de Promotion League de football, disputeront leurs deux derniers matches à domicile de la saison sur le terrain synthétique des Prés-Roses. Et cela commence dès ce dimanche après-midi à 14h30 avec la réception de Zurich M21 (10e). La rencontre est à suivre en direct sur RFJ dès 14h15. Les Prés-Roses seront aussi le théâtre de l’ultime journée de championnat le 25 mai contre Rapperswil (2e).

Ce changement de jardin a nécessité quelques ajustements. « On a dû demander les autorisations auprès de l’ASF et de la Ligue, et on a dû regarder avec la commune pour que tout soit en ordre », explique le président des SR Delémont. Patrick Fleury s’attend « un petit peu à un manque à gagner surtout par le fait qu’on n’ait pas de tribune ».