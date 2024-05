Quatre buts d'avance n'ont pas été suffisants au FC Bassecourt

Une heure de jeu prolifique puis la déroute pour le FC Bassecourt. Les footballeurs vadais ont fait match nul 4-4 contre Soleure, actuel 3e de 1re Ligue, quelques heures après l’annonce de la prolongation de leur entraîneur Lulzim Hushi. Les Jurassiens ont rapidement pris les devants sur leur pelouse des Grands-Prés grâce à une réussite de Moustapha Trousseau après 2 minutes de jeu. Les « jaune et noir » ont ensuite conforté leur avance avec des buts d’Axel Gester à la 16e et Theo Guil à la 22e. Ils ont même mené 4-0 à l’heure de jeu grâce à Kenzo Brêchet. Mais le FCB s’est complétement écroulée en fin de match. Il a encaissé 4 buts dans les 30 dernières minutes et a concédé l’égalisation à la 95e. Un immense trou d'air qui n'a pas de conséquence néfaste pour les Vadais, déjà assurés du maintien et qui restent 13es du classement. /cra