Les SRD battus à leur propre jeu

Trop joueurs en début de rencontre, les SR Delémont finissent la saison par une défaite. Les hommes d'Anthony Sirufo ont perdu 4-2 contre Rapperswil, samedi après-midi, lors de la dernière rencontre du championnat de Promotion League de football disputée aux Prés-Roses. Les SRD terminent la saison 5es. Coupables d'erreurs à la relance en début de rencontre et rapidement menés, les SRD ont couru après le score sans parvenir à recoller à de solides Alémaniques.

C'est d'ailleurs en début de duel que les 500 spectateurs présents ont assisté à une déferlante offensive. En l'espace de 17 minutes, Rapperswil a marqué à deux reprises et tiré une fois sur le poteau, alors que Delémont et Sofiane Achour ont trouvé à leur tour les montants à deux reprises.





Des cadeaux qui coûtent cher

Si les Alémaniques ont rapidement mené au score, ils peuvent remercier les Delémontains qui ont perdu des balles précieuses dans leurs vingt mètres. Les SRD ont réagi au retour de la pause et marqué leur premier but de l'après-midi par Theophilious Opoku Mensah. Mais l'agressivité des Alémaniques a posé problème aux Jurassiens qui ont concédé le 3-1 à la 70e minute de jeu, peu après l'entrée en jeu du gardien delémontain Léonard Joliat. Sofiane Achour a encore redonné espoir aux Jurassien à dix minutes du terme de ce duel. Mais l'espoir a été de courte durée, Matteo Cesca perdant un ballon en zone défensive et laissant Rapperswil crucifier une nouvelle fois le dernier rempart des SRD.

Au final, les visiteurs méritent cette victoire face à des Delémontains irréguliers et trop généreux avec leur contradicteur. /mle