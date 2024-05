Les SRD déjà tournés vers l’avenir

A peine le championnat terminé, le suivant pointe le bout de son nez. Les SR Delémont ont mis un terme à leur saison en Promotion League de football samedi soir, après une défaite contre Rapperswil 4-2 aux Prés-Roses. Après la rencontre, l’entraîneur des « jaune et noir » Anthony Sirufo s’est satisfait d’une saison terminée au 5e rang du classement, marquée aussi par une folle épopée en Coupe de Suisse : « Tout le monde sait nous resituer sur la carte du football suisse », a souri le Tricolore au micro de RFJ. Si le groupe delémontain dispose à présent d’environ un mois de vacances, le travail va s’opérer en coulisses. Anthony Sirufo souhaite étoffer son groupe, lui qui a « manqué un peu de monde » au deuxième tour. Deux profils se dessinent en particulier : un attaquant puissant « qui garde les ballons et qui aime aller au duel de la tête » et un numéro six athlétique, parce que Delémont a été parfois « défaillant sans le ballon », selon son entraîneur. Anthony Sirufo est bien conscient que la bonne saison de sa formation a placé certains de ses joueurs sous le feu des projecteurs. Il espère toutefois garder son ossature mais sera « content si certains peuvent aller plus haut »… tout en soulignant que les SR Delémont sont en quête du niveau professionnel. Le message est passé… /mle