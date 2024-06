« Sur la route de l’Euro » avec le FC Moutier

C’est un club âgé de plus de 100 ans et qui a évolué en LNA dans les années 60 qui nous accueille ce jeudi au restaurant Le Tabou. Le vice-président du FC Moutier Antony Pelletier indique notamment la place que doit avoir le club prévôtois dans le paysage footballistique jurassien. Et puis Michael Ren, l’homme aux mille et une fonctions au sein du FCM, révèle ses ambitions pour les jeunes du club.