L’été sur le pré pour les SR Delémont

« On dit qu’on gagne un championnat ou qu’on fait une bonne saison en faisant une très bonne préparation. C’est là qu’on va construite notre saison et, on espère, les futurs succès ». Anthony Sirufo n’y est pas allé avec le dos de la cuillère au moment de concocter le programme estival des SR Delémont. Depuis 10 jours, l’entraîneur du club de Promotion League fait suer sa troupe. L’objectif est clair. « On veut gagner le 1er match », lâche l’ancien défenseur, un 1er match agendé au samedi 3 août sur la pelouse du FC Bienne. Et ce n’est pas le tirage au sort du 1er tour de la Coupe de Suisse qui a réservé lundi la réception de Sion aux SRD qui a changé quoi que ce soit. « Le programme était déjà bien costaud. On est très ambitieux, donc on savait qu’on allait faire une grosse préparation », poursuit le coach français.