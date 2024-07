Parti en trombe, Bassecourt s’est fait rattraper

Très bien parti, le FC Bassecourt s’est sabordé en fin de rencontre. Les footballeurs vadais de 1re Ligue ont partagé l’enjeu 3-3 contre Dornach (2e ligue interrégionale) ce mercredi en match de préparation. Tout avait pourtant très bien commencé pour les hommes de Lulzim Hushi. Conquérant et joueur, le FCB a ouvert la marque par David Neto Dias, bien servi par le capitaine du soir Kenzo Brêchet. Il a doublé la mise grâce à son nouvel attaquant Mehdi Boudiba après un centre de Samuel Pellegrini. On ne jouait alors que depuis une dizaine de minutes et Bassecourt était maître de son sujet. Les Soleurois sont toutefois montés en puissance dans ce duel. Ils n'ont pas pu empêcher les locaux d'enfoncer le clou à l’heure de jeu, toujours grâce à David Neto Dias. Mais, alors qu’on s’acheminait vers une victoire plutôt large du FC Bassecourt, le match a complètement tourné après ce 3-0. Une fois les changements effectués, les Vadais ont reculé sous la pression et ont concédé trois réussites alémaniques en un quart d’heure. Notons encore que le FCB était privé de plusieurs titulaires qui sont en vacances pour aborder cette rencontre. Les joueurs des Grands-Prés accueilleront encore La Chaux-de-Fonds (1re Ligue) en match amical ce samedi avant de reprendre le championnat dans dix jours. /mle