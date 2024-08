Le FC Bassecourt ne veut pas revivre une saison de la peur

De l’évolution mais pas de révolution aux Grands-Prés. Le FC Bassecourt a connu un été mouvementé avec huit arrivées, dont la dernière en date de l'attaquant français Gautier Véjux, et sept départs. Reste que l’ossature de l’équipe de 1re Ligue n’a pas beaucoup évolué, ce qui réjouit l’entraîneur Lulzim Hushi : « C’est toujours plus facile de garder un groupe qu’on connaît surtout qu’on a peu de temps pour travailler pendant les vacances estivales », indique le nouvel habitant de Bassecourt qui rappelle que les départs enregistrés sont surtout ceux d'éléments qui avaient peu de temps de jeu. Le groupe vadais s’est rajeuni durant ce mercato et c’est précieux pour Lulzim Hushi : « Je veux donner la chance à des jeunes de jouer à ce niveau-là », insiste-t-il, convaincu de la fraîcheur que peuvent apporter les Noël Allemann, Adrien Hushi et Iago Quintas, notamment. L’ancien mentor de Moutier et de Delémont reconnaît toutefois qu’il y a beaucoup de concurrence entre les clubs et qu’il est difficile pour le FCB de tirer son épingle du jeu, sachant que les moyens financiers sont limités.