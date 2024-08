Le FC Bassecourt l’emporte à l’usure

Tactiquement bien en place, solide et solidaire, le FC Bassecourt est allé chercher trois points en terre zurichoise. Il l’a emporté 2-0, samedi, sur le terrain de la réserve de Grasshopper. Les footballeurs vadais de 1re Ligue ont avant tout défendu dans ce duel. Ils l’ont d’ailleurs très bien fait et ont su se projeter à la récupération du ballon. C’est Samir Nouicer qui a ouvert la marque peu avant la demi-heure de jeu après un magnifique travail de David Neto Dias. Les jeunes Alémaniques n’ont ensuite pas trouvé la faille dans le bloc défensif du FCB. Et quand la défense vadaise était battue, le gardien jurassien Cyril Schwendimann a tenu bon, comme sur cet arrêt réflexe en toute fin de première période. GC a conservé la possession du ballon en deuxième mi-temps, mais tout est devenu plus compliqué pour les Zurichois à vingt minutes de la fin du match. L'attaquant Tugra Turhan a écopé d’un carton rouge pour un méchant tacle sur Nolan Erard. Le FCB a même pu finir le match à 11 contre 9, alors qu’un défenseur de Grasshopper a commis une faute de dernier recours sur le joker jurassien Schadrac Nkusu. Ce dernier est parvenu à corser l’addition en toute fin de rencontre après une très belle ouverture de Nolan Erard et alors que les locaux avaient jeté toutes leurs forces vers l'avant pour égaliser. /mle