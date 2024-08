Un nouveau défi pour les SR Delémont

C’est le grand soir pour les SR Delémont. La formation jurassienne de football entame une nouvelle aventure en Coupe de Suisse samedi soir. Les SRD reçoivent Sion à 20h à la Blancherie dans le cadre des 32es de finale de la compétition. Les pensionnaires de Promotion League affrontent ainsi une équipe de l’élite du football suisse. Si l’équipe de Super League se déplace, logiquement, en terre jurassienne avec le statut de favorite, personne n’a oublié le parcours réalisé par les « jaune et noir » l’année dernière. Ils avaient battu St-Gall et Lucerne, deux équipes de Super League, avant d’échouer contre Servette en quart de finale. Pour le milieu de terrain des « Sports » Romain Baume, cette aventure permet à son équipe de croire en un nouvel exploit : « On sait qu’on est capable de faire des surprises. On l’a déjà fait à plusieurs reprises ». Le Jurassien ajoute également que les SRD abordent ce nouveau défi avec une confiance en l’équipe supplémentaire après ce dernier parcours en Coupe de Suisse : « Ça peut permettre d’aller chercher, encore une fois, une victoire. Je pense que tout est possible ». Romain Baume aura également à cœur de briller lors de cette rencontre pour mettre en avant le football de son canton : « Ça met un peu de lumière sur notre région et c’est toujours quelque chose de jouer contre des professionnels pour un Jurassien qui vient de Cornol ».