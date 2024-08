Le FC Bassecourt battu sur le fil

Le FC Bassecourt n’avance plus en 1re Ligue de football et a enchaîné ce samedi un troisième match consécutif sans victoire et sans marquer. Les Vadais se sont inclinés 1-0 sur le terrain synthétique des Zougois de Rotkreuz. Ils ont craqué en fin de match (86e) sur un long ballon poussé au fond par l’attaquant zougois qui a devancé la sortie du gardien Cyril Schwendimann après avoir pris de vitesse la défense. Avec cinq points en autant de rencontres, le FC Bassecourt pointe à la 12e place du classement avec un point d’avance sur la barre. Les « jaune et noir » tenteront de se relancer à domicile samedi prochain contre Wohlen. /jpi