Les SR Delémont encore battus

Les SR Delémont ne parviennent pas à sortir de la crise de début de saison et n’ont pu éviter une cinquième défaite d’affilée en championnat en autant de rencontres. Les footballeurs jurassiens se sont inclinés 3-2 sur le terrain synthétique de Grand-Saconnex ce samedi en en Promotion League. Ils ont été sanctionnés deux fois sur coup de pied arrêté : d’abord sur un coup franc repris au second poteau à la 26e après une sortie mal appréciée du gardien Steven Oberle, puis sur corner à la 41e.





Delémont a eu l'occasion de recoller dans les dernières minutes



La réduction de l’écart de Martin François d’un très joli plat du pied à l’entrée de la surface juste avant la pause a entretenu l’espoir. Mais les « jaune et noir » ont encore craqué à la 55e et le pénalty réussi par Martin François en fin de match n’a pas permis aux SRD de recoller, malgré une dernière grosse occasion aux six mètres ! Toujours sans le moindre point, l’équipe d’Anthony Sirufo est lanterne rouge de Promotion League et accusent trois longueurs de retard sur la barre et sept longueurs sur le top 10. /jpi