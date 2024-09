Le FC Courtételle obtient le nul à 10

Le FC Courtételle récolte un point après avoir joué une heure en infériorité numérique. Les verts ont fait match nul 1-1 sur la pelouse de Prishtina Berne samedi soir en 1re Ligue de football. Ils ont vécu une 1re période compliquée. Ils ont manqué de réussite et se sont retrouvés à 10 après l’expulsion de Jérémy Ducommun à la 35e minute pour voie de fait. Ils ont ensuite concédé l’ouverture du score juste avant la mi-temps. Le retour des vestiaires a été plus joyeux pour les verts qui ont réussi à égaliser à la 50e grâce à un but de la tête sur corner signé Bastien Hulmann. Mais la joie de cette réussite est vite retombée et les esprits se sont échauffés après la 70e minute avec une pluie de cartons jaunes, notamment contre Courtételle, et également l’expulsion de l’entraîneur assistant Gautier Willemin. Le score n’a ensuite plus bougé malgré quelques occasions en toute fin de match. Le FCC comptabilise 11 points en 6 rencontres. Il perd sa place de coleader du championnat, mais reste sur le podium, au 2e rang. /cra