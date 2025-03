Le FC Courtételle neutralisé par Besa

Un score nul et vierge sur la route pour le FC Courtételle. Les footballeurs vadais de 1re Ligue ont été tenus en échec 0-0 à Bienne par Besa ce samedi après-midi et ramènent ainsi un point au terme de leur troisième match en une semaine. « On a eu pas mal de déchet mais c’est aussi à cause de la fatigue », analyse Steve Coehlo, émoussé, car le FCC a à nouveau produit des efforts face aux Seelandais qui luttent pour leur maintien. Mais au terme d’une première mi-temps sans réel relief, et malgré la supériorité technique des Jurassiens, les « vert » ne se sont créé que de rares occasions par l’intermédiaire de Steve Coehlo et Adrien Jeker. Sous une météo venteuse, ils n’ont pas réussi à faire sauter le verrou biennois. « On aurait dû marquer en première mi-temps », regrette le milieu de terrain vadais.